Mujer de Monclova resulta lesionada tras caída en su hogar

MONCLOVA, COAH.— Una mujer mayor resultó lesionada la mañana de ayer tras resbalar y caer desde su propia altura en un domicilio de la Zona Centro. Este incidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:25 horas, cuando el Sistema Estatal de Emergencias recibió una llamada alertando sobre una persona lesionada en un inmueble ubicado en la calle Centenario número 611. Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio se encontraron con la hija de la afectada, quien informó que su madre había sufrido una caída accidental.

La lesionada fue identificada como Elia Abrego Ortiz, quien, tras el incidente, presentó un dolor considerable en la pierna izquierda y fue evaluada por socorristas de la Cruz Roja Mexicana. Tras la revisión inicial, los paramédicos determinaron su traslado a la Clínica de Especialidades, donde se le practicarían estudios de radiografía para descartar lesiones graves.

El incidente fue catalogado como un accidente doméstico, sin necesidad de intervención policial más allá del apoyo preventivo y asistencia médica.