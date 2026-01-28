Niño de 8 años provoca alerta en Castaños: Seguridad Pública actúa

CASTAÑOS, COAH.— La presencia de un niño de ocho años que se atravesaba de manera imprudente entre los vehículos en plena circulación provocó la movilización de autoridades la tarde de este miércoles sobre el bulevar Santa Cecilia, a la altura de los puentes Los Cuates, una zona de alto flujo vehicular.

El reporte fue realizado por el ciudadano Carlos Campos, quien señaló que mientras conducía por dicho bulevar observó a al niño cruzando de forma peligrosa entre los automóviles, poniendo en riesgo su integridad y la de los conductores. Ante la situación, decidió intervenir y solicitar de inmediato el apoyo de Seguridad Pública.

Al arribar los oficiales, tomaron contacto con el menor, quien no pudo proporcionar datos sobre su domicilio ni el nombre de sus padres o algún familiar, por lo que fue resguardado de manera preventiva y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su protección.

Minutos más tarde acudió al lugar Marisa Gallegos Rodríguez, con domicilio en la colonia Valle de Carbajal, quien se identificó como madre del menor, de nombre Arturo ´N´ de 8 años de edad. Tras acreditar el parentesco, el niño fue entregado a su madre, retirándose ambos sin que se registraran mayores incidentes tras dar vista del caso a la PRONNIF.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia para mantener vigilancia constante sobre los menores, especialmente en zonas de alta circulación, ya que este tipo de situaciones pueden derivar en accidentes de consecuencias graves.