Vuelca pareja en el Cariño de la Montaña

La camioneta Ford Ranger terminó completamente volcada tras impactarse contra los muros de contención en la carretera federal 30. BRENDA REBOLLOSO NADADORES, COAH.— Una pareja originaria del municipio de Lamadrid resultó lesionada la tarde de este miércoles, luego que la camioneta en la que viajaban volcó de manera aparatosa sobre la carretera federal número 30, a la altura del paraje conocido como El Cariño de la Montaña. El fuerte accidente se registró alrededor de las 15:00 horas, cuando el conductor de una Ford Ranger perdió el control del volante al tomar una pronunciada curva, estrellándose contra los muros de contención que dividen los carriles de circulación. Tras el impacto, la unidad terminó volcada sobre la cinta asfáltica, provocando momentos de alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

El conductor fue identificado como Víctor Banda, quien viajaba acompañado de Diana Barrios.

Ambos resultaron con diversas lesiones, aunque por fortuna lograron salir por su propio pie del vehículo volcado. Testigos del percance no dudaron en detener su marcha para auxiliar a la pareja mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del municipio de Nadadores acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a los lesionados a un hospital, donde quedaron bajo observación médica para su valoración. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del aparatoso accidente y realizaron el peritaje correspondiente, más tarde, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la camioneta, que quedó severamente dañada y obstruyendo parcialmente los carriles de circulación.

