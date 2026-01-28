Lesionados tras choque entre taxi y auto en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución al volante provocó un accidente vial la tarde de este miércoles, luego que una mujer no frenó a tiempo al llegar a un reductor de velocidad y se estampó de lleno contra un taxi, dejando como saldo al conductor de la unidad de alquiler y a una pasajera lesionados.

El percance ocurrió alrededor de las 13:40 horas sobre la calle Adolfo López Mateos, frente al parque Xochipilli 1, cuando Patricia Valdez, conductora de un Honda Civic no alcanzó a disminuir la velocidad y terminó impactándose por alcance contra un Nissan Tsuru de la línea Del Sol.

Tras el choque, resultaron lesionados el taxista y su pasajera, Rosa María Inocencio Martínez, de 50 años de edad, vecina de la colonia Lucrecia Solano, quien viajaba en el asiento trasero de la unidad de alquiler.

Paramédicos del GRUM arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, quienes presentaban diversas molestias físicas derivadas del impacto. Prudencio Salazar, conductor del taxi, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, mientras que su pasajera, a la Clínica 7 del IMSS.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.