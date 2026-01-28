Dos hermanos lesionados tras accidente en Monclova: Juan Martínez Esquivel involucrado

MONCLOVA, COAH.— Dos hermanos estudiantes del Cobac Carmen Elizondo de Ancira terminaron lesionados y hospitalizados la tarde de este miércoles, luego de chocar en su motocicleta contra un automóvil cuyo conductor se les atravesó al intentar retornar sin precaución, sobre la avenida Las Torres, al oriente de la ciudad.

El accidente se registró alrededor de las 13:20 horas en el cruce de la avenida Revolución Mexicana y calle 16 de Septiembre, en la colonia Tierra y Libertad, cuando los jóvenes se dirigían a la escuela a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de un automóvil Ford Ikon, identificado como Juan Martínez Esquivel, y vecino de la colonia Ampliación Tierra y Libertad, intentó realizar un retorno, quitándole el derecho de paso a la motocicleta.

La unidad afectada es una Italika, color negro, conducida por Gerald ´N´ de 17 años, quien viajaba acompañado de su hermana Allison ´N´, de 15 años, ambos con domicilio en la colonia José de las Fuentes.

Tras el impacto, los dos menores resultaron con diversas molestias físicas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del GRUM, quienes brindaron atención prehospitalaria y posteriormente los socorristas de la benemérita institución los trasladaron a la Clínica 7 del IMSS.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidades. El percance dejó además cuantiosos daños materiales en ambas unidades.