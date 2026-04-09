En la estatal 34 ¡Brutal encontronazo!

SAN BUENAVENTURA, COAH. Un devastador choque frontal entre dos camionetas ocurrido la mañana de este jueves paralizó la carretera estatal número 34 y movilizó a cuerpos de emergencia, luego que una de las unidades terminara fuera del camino, tras volcar dejando a varias personas heridas y presuntamente una víctima mortal.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas en el tramo que conecta Abasolo con San Buenaventura.

En el hecho participaron una camioneta RAM 1500 de color negro, conducida por una mujer que viajaba acompañada de su madre y, aparentemente, de sus dos hijas pequeñas, así como una camioneta Ford gris de modelo reciente.

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia se habría originado cuando la conductora de la RAM tomó una curva sobre pavimento mojado, perdiendo el control del volante y terminando por invadir el carril contrario.

En ese momento circulaba la Ford, contra la cual chocó de frente de manera violenta.

El accidente y sus consecuencias

A consecuencia del brutal impacto, la Ford salió proyectada y terminó destrozada luego de volcar a un costado de la carretera estatal 34, mientras que las ocupantes de la RAM resultaron con lesiones de consideración.

Trascendió de manera preliminar que la madre de la conductora habría perdido la vida en el lugar, hecho que deberá confirmarse por las autoridades correspondientes.

Elementos de Protección Civil y paramédicos de Abasolo acudieron de inmediato para auxiliar a las personas afectadas, incluyendo a las dos menores que viajaban en la RAM.

Todos los lesionados fueron trasladadas a un hospital, donde quedaron bajo atención de especialistas. Al ser estabilizados, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales en Monclova.

Investigación y acciones de las autoridades

Autoridades estatales realizaron el peritaje para determinar responsabilidades y reconstruir la mecánica del accidente. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar las unidades, ya que la RAM quedó obstruyendo parcialmente los carriles y la Ford permanecía destrozada entre la maleza.