Fuga de paciente en Clínica 7 del IMSS en Monclova genera movilización policiaca

MONCLOVA, COAH.— Una inesperada fuga registrada en plena área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS generó la tarde de este miércoles una fuerte movilización policiaca, luego que un paciente en crisis logró evadir la vigilancia médica y salir del hospital sin autorización.

El hombre, identificado como José Gerardo Barboza Barboza, de 28 años, había sido ingresado apenas una hora antes para recibir atención especializada. De acuerdo con el personal médico, ya había intentado huir previamente, pero elementos de seguridad interna lograron contenerlo en su primer intento.

Sin embargo, en un descuido posterior, el paciente consiguió atravesar los filtros de seguridad y abandonar el inmueble vistiendo únicamente la bata institucional, situación que encendió las alarmas debido a su estado vulnerable.

Al ser notificada la emergencia, corporaciones municipales y estatales desplegaron un operativo en las inmediaciones del bulevar Harold R. Pape, extendiéndose hacia la colonia Guadalupe AHMSA y sectores cercanos. Con información de testigos y personal del IMSS, los oficiales iniciaron recorridos estratégicos para evitar que el hombre se expusiera a algún riesgo.

Tras varios minutos de búsqueda, el paciente fue localizado en la colonia El Pueblo, donde elementos policiacos lograron interceptarlo sin que se presentaran contratiempos. Conforme a los protocolos establecidos, fue asegurado y posteriormente entregado a sus familiares para garantizar su protección y continuar con la atención médica que requiere.

Autoridades reiteraron que este tipo de situaciones deben reportarse de inmediato, pues la reacción rápida es fundamental para proteger tanto a las personas en condición vulnerable como a la comunidad.