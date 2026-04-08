Tres hombres detenidos en Frontera por portar armas blancas

FRONTERA, COAH.— Tres hombres terminaron tras las rejas luego de ser sorprendidos portando armas blancas en distintos puntos de Ciudad Frontera y Monclova, como resultado de los operativos preventivos desplegados por elementos de la Policía Estatal Coahuila. Dos de ellos, además, están relacionados con investigaciones por robo de cobre en la zona.

El primer aseguramiento ocurrió la tarde de ayer cuando oficiales detectaron a un sujeto actuando de manera sospechosa en calles de Praderas del Sur. Tras una revisión preventiva, identificaron a Eduardo Antonio Ferrara Saldaña, de 34 años, vecino de la colonia Praderas Nuevas, a quien se le localizó un arma blanca entre sus pertenencias. Aunque en este caso no existen señalamientos previos, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la corporación.

Minutos después, en el municipio de Frontera, los elementos estatales efectuaron la detención de Hernández Gaytán Héctor Gerardo, de 27 años, residente de la colonia Morelos, y José Andrés Reyes Rivas, de 28 años, habitante de la Ampliación La Sierrita. Su arresto ocurrió sobre la calle Francisco Murguía, entre el bulevar Ejército Nacional y Lázaro Cárdenas, durante recorridos de vigilancia.

Durante la inspección, ambos sujetos fueron sorprendidos portando armas blancas. Además, fuentes policiales señalaron que los dos están identificados como posibles involucrados en recientes robos de cobre registrados en diversos sectores de Frontera, por lo que su aseguramiento podría aportar información clave en dichas investigaciones.

Los tres implicados fueron llevados a las celdas de la Policía Civil y posteriormente consignados ante el Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal en las próximas horas.