Operativo de seguridad en Frontera: 13 detenidos por faltas administrativas

FRONTERA, COAH. — Un operativo relámpago desplegado por la Policía Municipal de Frontera, en coordinación con la Policía Estatal de Coahuila, sorprendió a varias colonias del municipio la tarde de este miércoles y terminó con 13 personas detenidas por diversas faltas administrativas.

La movilización, encabezada por el Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, comenzó desde primeras horas del día y se extendió durante varias horas. Las unidades de ambas corporaciones recorrieron sectores catalogados como focos rojos, donde frecuentemente se registran reportes de disturbios, consumo de sustancias y escándalos en la vía pública.

De acuerdo con fuentes policiacas, los detenidos fueron sorprendidos incurriendo en conductas como inhalar sustancias tóxicas en la calle, alterar el orden y generar molestias a vecinos, acciones que motivaron su aseguramiento para prevenir incidentes mayores.

Tras ser interceptados, los 13 hombres fueron trasladados a la comandancia municipal de Frontera, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno. Este determinó su ingreso temporal a las celdas municipales, donde permanecerán por varias horas como parte de la sanción correspondiente.

El operativo concluyó cerca de las 15:20 horas, dejando como saldo la remisión de más de una docena de personas. Las autoridades reiteraron que estas acciones continuarán con el objetivo de mantener la tranquilidad en las colonias con mayor índice delictivo.