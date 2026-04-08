Castaños: Aseguran más de cien kilos de marihuana en operativo

CASTAÑOS, COAH.— Un fuerte golpe al trasiego de droga se registró la noche del martes en Castaños, luego de que elementos del Mando Coordinado aseguraran más de cien kilogramos de hierba con características de marihuana que eran transportados en una camioneta tipo pick up.

El decomiso ocurrió durante patrullajes preventivos implementados en los accesos del municipio, parte de las acciones permanentes para inhibir actividades ilícitas en la región centro. Durante el operativo, los oficiales detectaron una camioneta cuyo conductor mostró un comportamiento claramente evasivo, por lo que de inmediato le marcaron el alto.

Al detener la unidad, elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron una inspección preventiva. Fue al revisar la caja de la camioneta donde localizaron múltiples paquetes envueltos en cinta canela, mismos que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

La carga fue asegurada y posteriormente pesada, confirmándose que superaba los cien kilogramos, lo que representa uno de los decomisos más significativos registrados recientemente en el municipio.

En el lugar también fue detenido el conductor del vehículo, quien quedó bajo custodia mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El sospechoso, junto con la droga y la camioneta, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones pertinentes.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento es resultado de los operativos coordinados que se mantienen activos en la región, con el objetivo de frenar el movimiento de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad en carreteras y zonas estratégicas.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas al número de emergencias 911, destacando que la colaboración ciudadana ha sido clave para lograr resultados positivos en materia de seguridad.