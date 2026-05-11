Niño expuesto al calor genera intervención policial en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este lunes en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre el bulevar San José, luego que ciudadanos reportaran a un menor aparentemente expuesto a las altas temperaturas dentro de una camioneta, situación que generó preocupación entre quienes esperaban el transporte público en el lugar.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Pedregal de San Ángel, en la esquina con la calle Purísima, donde testigos solicitaron el apoyo de las autoridades al percatarse de que un pequeño permanecía al interior de una camioneta familiar color rojo estacionada detrás de un puesto de venta de huevo y melón, mientras el calor azotaba la ciudad.

De acuerdo con los reportes hechos al Sistema Estatal de Emergencias, el niño se encontraba llorando dentro de la unidad, la cual tenía los vidrios abajo, pero aun así, el ambiente sofocante causó alarma entre los presentes, quienes temieron que pudiera sufrir una afectación por golpe de calor.

Ante el llamado, elementos de la Policía Municipal y paramédicos del GRUM se movilizaron rápidamente hasta el sitio para verificar la situación y salvaguardar al menor. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con quien se identificó como Luis Gerardo, padre del niño, quien explicó que su esposa había dejado al pequeño momentáneamente dentro de la camioneta mientras acudía al sanitario del centro comercial.

El hombre aseguró que las ventanas de la unidad permanecían abiertas y negó que el menor hubiera estado completamente encerrado; sin embargo, algunos testigos señalaron que el niño permaneció durante un espacio prolongado dentro del vehículo soportando las altas temperaturas, lo que incrementó la preocupación de quienes presenciaron la escena.

Incluso, personas presentes comentaron que presuntamente no sería la primera ocasión en que el pequeño permanecía dentro del vehículo mientras sus familiares realizaban actividades relacionadas con la venta de productos sobre el bulevar, situación que causó molestia e indignación entre algunos ciudadanos.

Finalmente, al momento de la llegada de las autoridades, el menor ya no se encontraba dentro de la camioneta, por lo que los oficiales se limitaron a emitir recomendaciones a los padres para evitar volver a exponer al pequeño a condiciones de calor extremo y reforzar medidas de cuidado pues de lo contrario procederían en torno a una posible omisión de cuidados y/o negligencia.