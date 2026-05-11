Tumba a menor de motocicleta

MONCLOVA, COAH.– Un adolescente motociclista terminó golpeado y tendido sobre el pavimento, luego de que el conductor de una camioneta cerrada presuntamente le invadiera el paso al intentar cruzar una transitada intersección de la Zona Centro, provocando un accidente que movilizó a paramédicos y autoridades municipales.

El percance se registró la tarde de este lunes en el cruce de las calles De la Fuente y General Bravo, donde automovilistas y peatones quedaron alarmados al observar cómo el joven salía proyectado de su motocicleta tras el fuerte impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, César N, de 17 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta Italika color gris sobre una de las vialidades del primer cuadro de la ciudad, cuando repentinamente una camioneta Ford Freestar color guinda, conducida por José de la Rosa, presuntamente se atravesó en su trayectoria al no extremar precauciones al incorporarse.

La maniobra terminó por cortar el paso al adolescente, quien no alcanzó a frenar y acabó impactándose contra la unidad, saliendo disparado y cayendo violentamente sobre el asfalto, donde permaneció con visibles molestias físicas.

Testigos del accidente no dudaron en solicitar apoyo al sistema de emergencias, arribando minutos más tarde paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios al menor lesionado.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del choque, las lesiones que sufrió César no fueron consideradas de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital, permaneciendo en el sitio mientras era valorado por los socorristas.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del hecho.

Posteriormente, tanto el conductor de la camioneta como el motociclista fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de daños y gastos derivados del accidente, evitando así que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.