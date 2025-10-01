Accidente en avenida Ildefonso Fuentes involucra a Pontiac y Chevrolet

MONCLOVA, COAH. — Minutos después de las 09:30 horas, un choque entre dos vehículos se registró sobre la avenida Ildefonso Fuentes, dejando únicamente daños materiales.

En el percance ocurrido en la Zona Centro participó un Pontiac rojo, conducido por Emiliano Muñiz Posada, que terminó impactando contra un Chevrolet negro al mando de Luis Alberto Leija Riojas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Debido a que los daños no eran tan graves, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños.