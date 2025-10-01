Choque entre Traileros en Carretera 57 Genera Alarma

CASTAÑOS, COAH. — Un aparatoso encontronazo entre dos 'armatostes' se registró en el kilómetro 121 de la carretera federal número 57, generando alarma entre automovilistas que circulaban por la vía federal, la tarde de ayer.

De acuerdo con los primeros reportes, el trailero, presuntamente responsable, habría invadido carril, lo que provocó el fuerte impacto contra la otra unidad.

Tras el choque, el conductor huyó del lugar, dejando su tráiler abandonado.

Aunque la magnitud del percance hizo temer lo peor, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se trasladaron al lugar, elaboraron el peritaje y coordinaron las maniobras para liberar la circulación.

Los 'armatostes' quedaron con severos daños, por lo que los oficiales se encargaron de pedir el apoyo de grúas industriales para remolcarlos a un corralón, mientras que se busca dar con el paradero del responsable, quien hasta el momento sigue prófugo.