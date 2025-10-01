Incendio controlado en albergue Cristo Vive de Monclova

MONCLOVA, COAH. — Durante las primeras horas de ayer, un conato de incendio en el albergue Cristo Vive, del Fraccionamiento Carranza, movilizó a elementos de Bomberos y Policía Municipal.

El siniestro se originó por una fuga en una válvula cercana a un boiler, lo que generó un flamazo y posteriormente fuego en el patio del inmueble, ubicado entre las calles Matamoros y Padre Larios. Eran alrededor de la 01:00 de la madrugada cuando las llamas comenzaron a extenderse, provocando que personal del lugar iniciara la evacuación preventiva de los internos.

Al llegar, los bomberos lograron sofocar rápidamente el incendio y evitar que se propagara a otras áreas vulnerables. Como medida de seguridad, aseguraron un tanque de gas de 25 kilos que presentaba daños por el calor y que pudo haber causado una explosión.

Mientras tanto, agentes municipales acordonaron la zona para impedir el paso de curiosos y garantizar la seguridad de los habitantes. Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extinguir por completo el fuego sin complicaciones.

El saldo final fue únicamente daños materiales menores, sin personas lesionadas. La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia evitó que la situación pasara a mayores y recordaron la importancia del mantenimiento constante en instalaciones de gas.