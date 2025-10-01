Maestra de 50 años trasladada de urgencia al Hospital ISSSTE

MONCLOVA, COAH. — Una emergencia médica dentro de la Escuela Primaria Jaime Torres movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, luego que una maestra presentó una fuerte descompensación.

El reporte se originó en la institución ubicada en la calle Villa Florida, colonia Praderas del Sur, donde autoridades escolares pidieron auxilio al notar que la docente Leonarda Sánchez de 50 años sufría un cuadro de presión arterial muy baja.

Al sitio acudió la unidad de paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada.

Posteriormente, la maestra fue trasladada de urgencia al Hospital ISSSTE, donde recibiría atención médica más amplia.