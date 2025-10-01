Bomberos y Protección Civil controlan incendio de tráiler en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Un tráiler se incendió en el Ejido Los Lirios de la carretera federal número 53, generando alarma entre automovilistas que circulaban por el tramo, la tarde de ayer.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó por una falla mecánica en la unidad en el kilómetro 140, lo que provocó que comenzara a salir fuego del compartimiento del motor.

El conductor logró descender a tiempo tras orillarse, evitando así lesiones, mientras el vehículo quedó completamente envuelto en llamas.

Elementos de Bomberos Voluntarios Protección Civil arribaron rápidamente al lugar, sofocando el fuego y acordonando la zona para garantizar la seguridad de los automovilistas.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades realizaron maniobras para despejar la vía y coordinaron el retiro del tráiler siniestrado.