Conductor imprudente provoca colisión en avenida Las Torres de Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un imprudente conductor provocó un fuerte choque la noche del domingo, alrededor de las 22:00 horas, al intentar ganarle a la luz ámbar de un semáforo en la avenida Las Torres, en la colonia 288, lo que dejó su vehículo destrozado y movilizó a las autoridades municipales.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Revolución Mexicana y Rosa María Castro Castillo, cuando Fernando Eulises González Barrios, de 40 años, quien conducía un vehículo marca Nissan, tipo Versa, color blanco, modelo 2020, intentó atravesar el cruce a alta velocidad para no detenerse en la luz amarilla.

En su imprudente maniobra, terminó colisionando fuertemente contra un automóvil Chevrolet Aveo, modelo 2021, color negro, que era conducido por Felipe Navarro Medina García, de 47 años.

Afortunadamente, las personas involucradas en el choque no resultaron con heridas de gravedad, aunque el impacto dejó importantes daños materiales.

El vehículo del responsable quedó tan destrozado que fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para remolcarlo al corralón.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Los oficiales procedieron a levantar las actas necesarias y aseguraron ambos vehículos mientras se resolvía el caso.

Fernando Eulises González Barrios, quien vive en la calle Leona Vicario 1407, de la colonia Las Flores, fue señalado como el probable responsable por su conducta imprudente al intentar atravesar el cruce en plena luz amarilla, lo que provocó el fuerte choque en el que tendría que responder por los daños causados para resolver su situación legal.