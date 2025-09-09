Carlos asegurado por Policía Municipal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre terminó tras las rejas la noche del martes, luego de protagonizar una escena que inquietó tanto a vecinos como a trabajadores de una gasolinera ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Los Nogales.

El individuo, identificado como Carlos Rodríguez, fue asegurado por elementos de la Policía Municipal tras recibir múltiples reportes ciudadanos que señalaban su extraño comportamiento en las inmediaciones del expendio de combustible. Según testigos, llevaba varios minutos caminando alrededor del lugar, observando de manera insistente las instalaciones y a quienes ingresaban al sitio.

La presencia del sospechoso, registrada minutos antes de la medianoche en el cruce con la calle Nuevo León, generó temor entre los presentes, quienes no dudaron en solicitar la intervención inmediata de las autoridades ante el riesgo de que pudiera tratarse de un intento de robo o algún acto ilícito.

Patrullas municipales arribaron en cuestión de minutos, localizando a Rodríguez en evidente estado de nerviosismo. Al ser cuestionado, aseguró que únicamente "iba pasando por la zona", negando cualquier intención delictiva. Sin embargo, los oficiales le realizaron una inspección preventiva para descartar que portara armas o sustancias prohibidas, misma que resultó negativa.

Pese a sus justificaciones, su actitud fue considerada sospechosa y suficiente para que quedara bajo arresto por falta administrativa. Posteriormente, fue trasladado a las celdas de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.