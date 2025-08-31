Choque entre Dodge Grand Caravan y taxi desencadena huida de adulto mayor

Lo que parecía un accidente rutinario en la avenida Oriente se convirtió en una mini persecución cinematográfica, protagonizada por un adulto mayor que decidió que lo más divertido era abandonar el lugar del choque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas, cuando una Dodge Grand Caravan blanco, conducida por Servando Agüero Carranza, impactó levemente un taxi Nissan V-Drive blanco manejado por Iván Ulises Martínez Hernández.

En lugar de asumir la responsabilidad, el "héroe de la tercera edad" emprendió la huida, como si se tratara de una escena de acción de Hollywood, generando que el taxista lo siguiera desde la colonia Hipódromo hasta la colonia Lomas de San Miguel.

La persecución terminó con la intervención de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes lograron asegurar al adulto mayor y mediar en la situación.

Tras la mediación, los protagonistas del incidente llegaron a un acuerdo amistoso, dejando el susto y las carcajadas como recuerdo del evento.

Elementos de Control de Accidentes levantaron el reporte correspondiente, verificando que los daños fueran mínimos y que nadie resultó lesionado.