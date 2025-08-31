Investigación en curso por accidente vehicular en intersección de calles

La imprudencia al volante dejó otra escena de caos en calles de la colonia Obrera Sur, segundo sector, cuando un conductor, tras impactar un automóvil estacionado, decidió retirarse del lugar sin asumir responsabilidad alguna.

El percance ocurrió cerca de las 05:19 horas de la madrugada de este sábado, en la intersección de las calles Pedro Anaya y Padre de las Casas. La víctima, Claudia Olivia Romo García, propietaria de un Chevrolet Cruze 2011 color gris con placas FGY-106-C, descubrió los daños a su vehículo hasta las 09:00 horas, cuando se disponía a salir de su domicilio y se percató del impacto.

El responsable del choque, quien conducía un Ford Focus blanco de modelo desconocido, optó por huir de la escena, dejando su unidad abandonada.

Ante la situación, Claudia solicitó de inmediato la intervención de oficiales de Control de Accidentes, quienes se encargaron de levantar el croquis correspondiente y solicitar el apoyo de una grúa para retirar el automóvil afectado.

Para tratar de identificar al responsable, se revisarán grabaciones de cámaras de vecinos de la zona, que podrían aportar imágenes del momento del accidente.

Las autoridades indicaron que se sigue la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y garantizar que el propietario del Ford Focus responda por los daños ocasionados.