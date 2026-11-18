MONCLOVA, Coah.- Una maniobra indebida para intentar tomar un retorno terminó en un aparatoso choque entre dos camionetas sobre el par vial del bulevar Benito Juárez, donde uno de los conductores tuvo que ser trasladado a un hospital luego de presentar presión arterial elevada.

El accidente se registró durante la mañana de este martes, en el cruce con la calle Guanajuato, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de Control de Accidentes para atender la emergencia y determinar cómo ocurrió el percance.

De acuerdo con los primeros informes, Héctor Rodarte, originario de Piedras Negras, conducía una Ford F-150 gris por los carriles del lado norte del par vial. Al llegar al mencionado crucero, intentó cambiar de carril para incorporarse al retorno que conduce hacia la circulación del lado sur.

Sin embargo, durante la maniobra terminó atravesándose en el camino de una Toyota Sienna blanca, conducida por José Martínez, quien circulaba por su trayectoria y no tuvo oportunidad de evitar el impacto.

La colisión dejó ambas camionetas con importantes daños materiales y provocó que otros automovilistas solicitaran ayuda para los involucrados.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio y revisaron a los dos conductores. Durante la valoración, detectaron que Héctor presentaba presión arterial elevada, por lo que determinaron trasladarlo a un hospital para que recibiera atención y fuera evaluado por especialistas.

Por su parte, los oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el croquis para establecer la responsabilidad de los participantes.

Debido a los daños que presentaban las unidades, fue necesario solicitar una grúa para trasladar ambas camionetas a un corralón, mientras que el conductor de la Ford F-150 sería llevado posteriormente a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo por los daños ocasionados a los vehículos involucrados.