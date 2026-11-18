RAMOS ARIZPE, Coah.- Un susto mayúsculo se llevaron dos jóvenes de 22 años, luego de que el vehículo en el que se desplazaban abandonara la carretera y terminara volcado a un costado de la cinta asfáltica, en el tramo Santa Cruz-Ojo Caliente.

Detalles del accidente en Ramos Arizpe

La volcadura se registró a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Monclova, donde el reporte de un automóvil accidentado con dos personas lesionadas movilizó a los cuerpos de emergencia. Al llegar, los paramédicos encontraron a las dos ocupantes fuera de peligro inmediato y procedieron a revisarlas para determinar el tipo de lesiones que presentaban. Ambas tenían golpes menores, por lo que recibieron atención prehospitalaria en el mismo sitio.

Acciones de los cuerpos de emergencia tras la volcadura

De acuerdo con la explicación de la conductora, mientras avanzaba por dicha vía perdió el control de la dirección, situación que le impidió mantener el automóvil sobre la carretera y terminó sacándolo del camino hasta volcar. Aunque la unidad acabó con daños materiales y la escena fue aparatosa, las jóvenes corrieron con suerte y evitaron lesiones de mayor consideración. El cinturón de seguridad que ambas llevaban colocado habría sido un factor importante para reducir las consecuencias del accidente.

Importancia del cinturón de seguridad en el accidente

Tras ser valoradas por los socorristas, las dos mujeres decidieron no ser trasladadas a un hospital y permanecieron en el lugar. El percance dejó como saldo dos jóvenes con lesiones menores y un automóvil siniestrado, sin que se reportaran consecuencias de gravedad.