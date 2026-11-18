MONCLOVA, Coah.- Por no guardar la distancia ni mantener la atención necesaria al volante, una conductora de transporte público terminó estampando su taxi contra una camioneta que se encontraba detenida sobre la avenida Industrial, provocando daños materiales y la movilización de los oficiales de Control de Accidentes.

El percance se registró la tarde de este martes en el cruce con la calle Fertilizantes, a la altura de la colonia Industrial, cuando Laura Armendáriz conducía un Chevrolet Aveo blanco, habilitado como Radiotaxi Express con número económico 10.

La taxista circulaba hacia el poniente por la avenida Industrial, pero al aproximarse a la intersección no consiguió detener la marcha a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de una Ford Escape blanca, conducida por Claudia Ibarra.

La afectada se encontraba detenida sobre la misma avenida, en espera de incorporarse a la calle Fertilizantes, cuando recibió el golpe que la tomó por sorpresa.

Tras la colisión, el taxi presentó severos daños en la parte frontal, mientras que la camioneta registró afectaciones menores en la zona trasera. Afortunadamente, el reporte se concentró en los daños materiales.

El accidente y sus consecuencias

Debido al accidente, fue necesaria la intervención de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento, recabar información y elaborar el peritaje que permitirá establecer la responsabilidad de las conductoras.

Finalmente, ambas involucradas fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.