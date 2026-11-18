MONCLOVA, Coah.- Momentos de tensión se vivieron la mañana de este martes en la sala de urgencias de la Clínica 7 del IMSS, luego de que un paciente sufriera una crisis de ansiedad y comenzara a deambular por las instalaciones portando una navaja, situación que encendió las alertas entre el personal médico.

El hombre, identificado como Américo Pecina Casa, de 46 años, provocó preocupación entre los trabajadores del nosocomio, quienes solicitaron apoyo de las autoridades municipales ante el temor de que pudiera lastimarse o poner en riesgo a otras personas.

La crisis de ansiedad de Américo Pecina

La movilización ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el hospital ubicado en el cruce de las calles Guatemala y De la Fuente, donde el personal informó a los policías que el paciente había presentado una crisis de ansiedad y que, como parte de la atención, le habían proporcionado un inhalador.

Sin embargo, la situación se complicó al percatarse de que el hombre llevaba consigo un arma blanca, por lo que los trabajadores consideraron necesario pedir la intervención de los uniformados para controlar el incidente y evitar que alguien resultara lesionado.

Intervención policial en el IMSS

Una vez que Américo fue estabilizado, los elementos municipales procedieron a asegurarlo y retirarle la navaja. Posteriormente, lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Finalmente, el hombre quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa relacionada con alterar el orden público.