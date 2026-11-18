MONCLOVA, Coah.- Una supuesta agresión contra una mujer desató la movilización de paramédicos y elementos policiacos durante los primeros minutos de este martes, luego de que se reportara que una joven permanecía inconsciente sobre el pavimento en calles de la colonia Francisco Villa.

El llamado de auxilio ingresó alrededor de las 01:00 horas, cuando un familiar solicitó una ambulancia y manifestó que su hermana se encontraba tirada en el suelo, aparentemente sin conocimiento. En un primer momento, también mencionó la posibilidad de que hubiera sido golpeada por alguna persona, aunque aseguró desconocer quién habría cometido la presunta agresión.

La joven fue reportada inconsciente en la colonia Francisco Villa de Monclova.

La alerta provocó que paramédicos de la Cruz Roja y elementos policiacos se trasladaran hasta el cruce de las calles Roble y Venustiano Carranza, donde localizaron a Jennifer Salazar, de 26 años.

Sin embargo, al revisar la situación y recabar información en el lugar, las autoridades descartaron que la joven hubiera sido víctima de una agresión, como se había señalado inicialmente.

De acuerdo con los primeros datos, Jennifer presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y presentaba un estado de alteración, por lo que los socorristas procedieron a realizarle una valoración para conocer sus condiciones de salud.

Paramédicos y policías respondieron al llamado de auxilio en la madrugada.

Después de revisarla, los paramédicos determinaron que no requería traslado hospitalario, por lo que permaneció en el sitio. Los oficiales municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron los datos correspondientes, mientras que la movilización concluyó sin personas detenidas ni indicios de que se hubiera cometido una agresión.

Las autoridades confirmaron que Jennifer Salazar estaba bajo los efectos del alcohol.