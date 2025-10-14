Impactante choque vehicular en Monclova deja cuantiosos daños materiales

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente vehicular se registró la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape en el cruce con la calle Morelia, donde una Chirey Tiggo blanca, conducida por una mujer, terminó impactando por alcance a un Dodge Charger negro, dejando cuantiosos daños materiales.

El impacto fue tan fuerte que la parte trasera del Charger quedó completamente doblada, mientras que la Chirey presentó el cofre destrozado y daños severos en la parte frontal.

Al sitio acudieron de inmediato elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos, levantaron el parte correspondiente y recabaron los datos de ambos conductores para deslindar responsabilidades.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos en ambas unidades.