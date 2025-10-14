Heroico Cuerpo de Bomberos controla incendio por cortocircuito en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una pareja logró salir con vida de su domicilio luego de que un incendio se desatara durante la medianoche en una vivienda ubicada en la colonia Asturias, provocando la movilización de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El siniestro ocurrió en la calle Carlos Espinoza, en su cruce con Melquiades Ballesteros, donde vecinos alarmados reportaron la presencia de humo y llamas saliendo de una casa.

Rápidamente, los Bomberos arribaron al sitio y realizaron maniobras de enfriamiento, logrando evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio fue provocado por un cortocircuito en un contacto eléctrico, el cual generó chispas que alcanzaron un colchón matrimonial donde descansaba la pareja.

Por fortuna, ambos lograron salir a tiempo sin sufrir lesiones. Aunque visiblemente alterados, fueron atendidos por paramédicos, quienes confirmaron que no presentaban quemaduras ni afectaciones por inhalación de humo.

Tras controlar el fuego, los elementos de emergencia inspeccionaron el lugar para descartar riesgos adicionales y emitieron recomendaciones de seguridad a los afectados.