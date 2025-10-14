Hombre agotado hallado en Plaza Colonial de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un robo en proceso en pleno Centro de Monclova terminó siendo una escena completamente diferente, pero no menos sorprendente.

La noche del lunes, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos afuera del local 6 de la Plaza Colonial, ubicada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Juárez, donde reportaron a un hombre merodeando con actitud sospechosa.

Ante el temor de que se tratara de un ladrón, elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar, preparados para intervenir ante un posible ilícito.

Sin embargo, al llegar, encontraron a un hombre recostado en el suelo, visiblemente agotado y sin intención alguna de huir.

El individuo fue identificado como Alberto Rodríguez Ávila, de 46 años, originario de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, quien explicó que no pretendía cometer ningún delito, sino que únicamente buscaba una "banquita cómoda" para dormir y resguardarse del frío.

Vestía ropa desgastada y cargaba una mochila vieja, reflejando el cansancio de quien ha caminado por horas sin rumbo fijo.

Al confirmar que no había delito que perseguir, los uniformados optaron por trasladarlo a los separos municipales, donde pudo descansar bajo resguardo.

Aunque no fue precisamente un hotel, la conocida "cama de piedra" le ofreció unas horas de sueño tranquilo antes de ser liberado por falta de cargos.