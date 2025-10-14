Fiscalía de Coahuila confirma localización de desaparecido

MONCLOVA, COAH.– Tras varios días de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la localización con vida de Marco Antonio Cendon Maltos, de 46 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de octubre de 2025 en esta ciudad.

De acuerdo con la información oficial, Marco Antonio fue ubicado en buen estado de salud y ya se encuentra reunido con su familia. Las autoridades agradecieron el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación por difundir su ficha de búsqueda.

El hombre había sido visto por última vez portando una playera tipo polo azul, pantalón de mezclilla y cachucha negra, según la ficha emitida días atrás. La Fiscalía no detalló el lugar exacto donde fue localizado ni las circunstancias del caso, pero aseguró que no fue víctima de ningún delito.

Con este hallazgo, la autoridad dio por concluido el reporte de búsqueda y reiteró su compromiso de continuar trabajando en la localización de personas desaparecidas en la región.