Choque en Ciudad Deportiva de Monclova con Jugador de Basquetbol Lesionado

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vehicular registrado la noche de este martes en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva dejó como saldo un hombre lesionado, cuantiosos daños materiales y la intervención de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió minutos antes de las 19:30 horas, cuando Rigo Treviño, conocido jugador del basquetbol local, circulaba a bordo de un Jeep Rubicon color gris sobre los accesos que conducen al auditorio Milo Martínez, donde jugaría con su equipo.

Al aproximarse a la zona frontal de la unidad deportiva, el conductor realizó una vuelta en "U" sin extremar precauciones, maniobra que obstruyó el paso a otro vehículo.

El automóvil afectado fue un Nissan March color guindo, conducido por Iván Aguirre Verástegui, quien no alcanzó a frenar a tiempo e impactó de lleno el costado trasero del Jeep.

El golpe proyectó el compacto sobre la banqueta y dejó severos daños en la carrocería.

Testigos reportaron el choque al sistema de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos atendieron de inmediato al conductor del March, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado a un hospital para su valoración.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente, señalando que la falta de precaución al realizar la maniobra habría detonado el choque.

Las autoridades estimaron pérdidas materiales de consideración en ambos vehículos.

La actividad deportiva prevista en el auditorio tuvo que ser pospuesta, mientras la circulación era restablecida y se retiraban las unidades involucradas