Se estampa con camioneta

MONCLOVA, COAH.– Un conductor que no extremó precauciones al circular en medio de un embotellamiento vehicular terminó provocando otro accidente sobre el bulevar Harold R. Pape, la mañana de este lunes, cuando estrelló su camioneta por alcance contra una unidad del municipio.

El incidente ocurrió minutos después de las 07:00 horas, en el cruce con la avenida 1, en la colonia Obrera Norte. En ese momento, las autoridades ya se encontraban atendiendo un choque previo registrado metros adelante, a la altura de la calle Standard 2, lo que generó una larga fila de vehículos.

En medio del tráfico detenido, Juan Zaragoza Palomo, de 62 años, conductor de una camioneta Mazda B4000 modelo 1994, color verde, no guardó la distancia adecuada ni frenó a tiempo, impactando por alcance una camioneta Nissan Estaquitas blanca, modelo 2007.

La unidad afectada era conducida por Irving Raúl Cardoza Peña, de 37 años, quien se encontraba realizando labores para el Departamento de Limpieza del municipio junto con su cuadrilla de trabajo.

A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el golpe dejó daños materiales considerables en ambas unidades.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar el croquis correspondiente y posteriormente trasladar a los involucrados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

El incidente provocó aún mayor congestión en el bulevar Pape, que ya se encontraba saturado debido al accidente inicial.