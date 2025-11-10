Accidente grave en Harold R. Pape deja herido

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante terminó en un aparatoso accidente la mañana de este lunes, cuando el conductor de un auto Volkswagen Crossfox perdió el control, se impactó violentamente contra los muros de contención del bulevar Harold R. Pape y terminó rebotando contra una camioneta que circulaba en la misma dirección.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas, a la altura del cruce con la calle Standard 2, en la colonia Obrera Sur.

De acuerdo con el reporte vial, el responsable fue identificado como Jesús Puga Flores, de 35 años de edad, vecino de la calle Félix Sáenz número 2114, de la colonia Burócratas, quien conducía una camioneta Volkswagen Crossfox modelo 2011, color gris.

Testigos indicaron que Puga Flores manejaba a exceso de velocidad en dirección al norte y, al llegar a la altura de la calle Standard 2, perdió el control del volante, subió intempestivamente al camellón central y se estrelló contra los muros de contención. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo rebotó y terminó chocando contra una camioneta Ford Explorer modelo 2010, color negro.

La segunda unidad era conducida por Gloria Moreno Espinoza, de 64 años de edad, con domicilio en la calle Alberto Einstein de la colonia Los Álamos, quien resultó afectada en el accidente.

Automovilistas que circulaban por el área dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a Jesús Puga Flores, quien presentaba una lesión severa en la cabeza y permanecía desorientado dentro de su vehículo.

Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.

Elementos del Departamento de Control de tomaron conocimiento del choque y elaboraron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.

Ambos vehículos fueron remolcados al corralón mientras se continúa con el proceso legal.