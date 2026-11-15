Carambola en el Pape deja un menor herido

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance desencadenó una carambola entre tres vehículos sobre el bulevar Harold R. Pape, al norte de Monclova, donde un adolescente de 17 años resultó lesionado y las unidades terminaron con daños materiales de consideración.

El accidente se registró alrededor de las 19:30 horas de ayer, en el cruce con la calle Mar Rojo, justo frente a la discoteca OH, cuando Juan Villastrigo, de 22 años, conducía un Honda Civic gris.

El accidente y sus causas

De acuerdo con los primeros informes, el joven presuntamente no guardó la distancia de seguridad y terminó impactando la parte posterior de una Chevrolet Equinox gris, conducida por Cindy Guevara, también de 22 años.

Debido a la fuerza del encontronazo, la camioneta fue proyectada hacia adelante y terminó chocando contra un Volkswagen Jetta blanco, al volante del cual se encontraba Alma Carrizales. De esta manera, las tres unidades quedaron involucradas en el percance.

El saldo fue de cuantiosos daños materiales y un adolescente de 17 años, identificado como Víctor "N", lesionado, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Intervención de cuerpos de emergencia

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los involucrados y brindar los primeros auxilios. Tras la revisión, determinaron que el menor requería atención hospitalaria, por lo que fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

En el sitio, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a una mujer y una jovencita que resultaron con molestias físicas derivadas del accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo sucedió el choque y determinar las responsabilidades entre los conductores.