¡Deja el partido tras accidente!

MONCLOVA, COAH.- Un encuentro deportivo terminó con un jugador en manos de los paramédicos, luego de que una desafortunada jugada le provocara una lesión en el rostro que le impidió continuar dentro del terreno de juego.

Se trata de Ramiro N, quien durante el desarrollo del partido sufrió un fuerte golpe en la nariz, ocasionándole una desviación del tabique nasal y molestias que obligaron a detener su participación en el encuentro.

¿Cómo ocurrió la lesión?

La situación generó la movilización de socorristas del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila, quienes acudieron hasta el campo deportivo para brindarle los primeros auxilios y revisar su estado de salud.

Después de valorarlo, los paramédicos determinaron que necesitaba atención médica especializada, por lo que lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo observación del personal médico para una revisión más detallada y descartar posibles complicaciones.

Consecuencias para el equipo

Mientras tanto, el partido continuó, aunque el equipo de Ramiro tuvo que afrontar el resto del compromiso con un jugador menos. Así, el futbolista terminó dejando la cancha en camilla, lejos de la jugada y de la posibilidad de seguir ayudando a su equipo, en una jornada deportiva que tuvo un desenlace inesperado por la lesión sufrida.