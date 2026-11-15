Frunce su Jetta al chocar por alcance

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante y la falta de distancia entre vehículos dejaron un Volkswagen Jetta con el frente destrozado, luego de que su conductora se estrellara por alcance contra un Nissan Versa en calles de la colonia 5 de Abril.

El accidente se registró la tarde de este sábado sobre la avenida Constitución, a la altura del cruce con la calle Ciprés, donde Fátima Silva circulaba al volante de un Volkswagen Jetta verde.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al tomar una pronunciada curva, la conductora presuntamente no extremó precauciones ni conservó suficiente distancia respecto al automóvil que avanzaba delante de ella, por lo que terminó impactándose contra la parte posterior de un Nissan Versa gris, conducido por Ricardo Velarde.

El golpe fue de consideración y dejó daños en ambas unidades: el Jetta terminó con el frente completamente abollado, mientras que el Versa presentó afectaciones en la parte trasera.

Acciones de la autoridad

Ante la magnitud del percance, los involucrados solicitaron la intervención de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

Una vez elaborado el croquis y establecidas las circunstancias del choque, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados.