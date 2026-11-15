Se atraviesa y causa choque en la Azteca

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante terminó en un aparatoso choque entre dos camionetas en calles de la colonia Azteca, donde las unidades sufrieron daños materiales de consideración, aunque por fortuna ninguna persona resultó lesionada.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas de ayer, sobre la calle Cuauhtémoc, en su cruce con Tlacopan, justo frente a una farmacia Guadalajara.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros informes, Verónica Jiménez conducía una Ford Escape gris y, al llegar a la intersección, presuntamente no tomó las debidas precauciones para cruzar, por lo que terminó en la trayectoria de una Honda CR-V azul, manejada por Gabriela Lozano.

La conductora de la Honda no consiguió evitar el impacto y ambas unidades terminaron colisionando, dejando daños de consideración en sus carrocerías.

Reacción de los vecinos

El fuerte estruendo llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, quienes dieron aviso a las autoridades municipales para que acudieran a tomar conocimiento del percance.

Pese a la magnitud del accidente, las conductoras y sus acompañantes resultaron ilesos, por lo que no fue necesario solicitar el traslado de personas a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron las versiones de las involucradas para establecer la responsabilidad. Posteriormente, ambas partes buscaron llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.