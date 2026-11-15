Tumba de moto a universitario

MONCLOVA, COAH.- Ni siquiera salir del estacionamiento estuvo libre de riesgos para un joven motociclista, quien terminó con algunos golpes luego de que un automóvil lo embistiera por alcance mientras ambos circulaban por las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA).

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas de ayer, cuando una mujer conducía un Suzuki Baleno gris con dirección hacia el sector poniente del estacionamiento universitario.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros datos, al aproximarse a uno de los bordos, la automovilista presuntamente no guardó la distancia suficiente respecto a la motocicleta que avanzaba delante de ella y terminó golpeándola en la parte posterior.

El impacto provocó que el joven perdiera el equilibrio y resultara con algunos golpes, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y motivó que se solicitara apoyo para atender el incidente.

Consecuencias del incidente

Afortunadamente, las lesiones del motociclista fueron leves y no fue necesario trasladarlo a un hospital. Aunque el accidente pudo derivar en un problema mayor, los involucrados decidieron dialogar y resolver directamente la situación, por lo que llegaron a un acuerdo para cubrir los daños sin solicitar la intervención del Departamento de Control de Accidentes.