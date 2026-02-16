Conductora se da a la fuga tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un estruendo metálico quebró la rutina de la tarde sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un choque por alcance terminó en fuga, daños materiales y una conductora en estado de shock, mientras la presunta responsable decidió que era mejor desaparecer que responder.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Ecuador, cuando Marlene conducía un automóvil Ford Fiesta color gris en dirección de sur a norte, regresando de su jornada laboral. Todo transcurría con normalidad hasta que, sin previo aviso, otro vehículo la impactó con fuerza en la parte trasera.

El golpe fue tan seco que sacudió por completo la unidad compacta, deformando la defensa y la cajuela. Testigos señalaron que, tras el impacto, la conductora responsable no descendió ni intentó verificar daños: simplemente pisó el acelerador y se dio a la fuga, dejando la escena y el problema tirado sobre el pavimento.

La afectada permaneció dentro de su vehículo durante varios minutos, visiblemente alterada, tratando de asimilar lo ocurrido. No logró obtener datos completos de la unidad que la chocó, solo recordando que era manejada por una mujer que escapó a toda velocidad.

Elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública llegaron para tomar conocimiento, asegurar el área y levantar el peritaje. Los oficiales documentaron la posición final del vehículo, las marcas del impacto y los daños visibles, integrando el informe correspondiente.

Las autoridades orientaron a la conductora para interponer la querella formal ante el Ministerio Público y abrir la búsqueda de la responsable, quien ahora no solo carga con el choque, sino también con el delito de abandonar el lugar.

El tráfico se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las diligencias, en otro episodio donde pegar y huir pareció, para alguien, mejor plan que dar la cara.