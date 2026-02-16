Robo en Monclova: dos detenidos por la policía municipal

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía "trabajo en las alturas" pero sin casco ni permiso terminó en arresto, luego que elementos de la Policía Municipal atraparon a dos presuntos ladrones cuando saqueaban locales comerciales ubicados sobre el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe, durante la mañana de este lunes.

Los detenidos fueron identificados como Vicente Saldívar, de 25 años de edad, y Juan Navarro Cázares, de 27, ambos vecinos del municipio de Frontera, quienes —según las autoridades— ya habían arrancado cableado eléctrico y desmontado partes de minisplit cuando fueron descubiertos.

Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Madero y la calle Uruguay, donde los oficiales de la unidad 277 acudieron tras recibir el reporte de robo en proceso. Al llegar, detectaron movimiento sospechoso en la parte alta de los negocios y, al revisar, encontraron a los dos sujetos sobre los techos con el botín prácticamente listo para bajar.

De inmediato fueron asegurados junto con rollos de cableado y piezas de los equipos de climatización que presuntamente intentaban llevarse. Para no perder la costumbre —y sumar puntos en su contra— los presuntos comenzaron a lanzar amenazas de muerte contra los uniformados, lo que agravó su situación legal.

Ambos fueron trasladados a la Comandancia Municipal en Monclova, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno y posteriormente del Ministerio Público, enfrentando cargos por robo, amenazas y lo que resulte. Las evidencias aseguradas también fueron puestas bajo resguardo de la autoridad correspondiente.