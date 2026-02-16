Colisión por alcance en Monclova causa caos vehicular

MONCLOVA, COAH.— Un nuevo percance vial se registró la tarde del lunes sobre el puente que cruza la calle Zaragoza, en el bulevar Harold R. Pape, luego de que el congestionamiento generado por un accidente previo terminara detonando una segunda colisión por alcance que dejó daños materiales de consideración y un fuerte caos vehicular.

El accidente ocurrió minutos después de las 13:30 horas, en los carriles de circulación de norte a sur de la principal arteria de la ciudad, donde la carga vehicular obligó a varios conductores a reducir la velocidad de manera repentina.

De acuerdo con los primeros reportes, Ivana Cruz, conductora de una camioneta Nissan Xtrail color gris, no disminuyó la marcha al encontrarse con el tráfico detenido sobre la parte alta del puente. Esto causó que acabara estrellándose en un Chevrolet Sonic color negro, que manejaba Erika Hernández, quien recibió el golpe en la parte posterior.

El golpe fue seco y sorpresivo, provocando que ambas unidades quedaran atravesadas parcialmente sobre los carriles, lo que agravó el embotellamiento y elevó el riesgo de otro percance en cadena. Automovilistas que pasaban por el sitio redujeron aún más la velocidad mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el croquis correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Por su parte, oficiales de Tránsito Municipal cerraron momentáneamente la circulación en el puente y desviaron el flujo vehicular hacia rutas alternas para evitar otro choque.

Las conductoras fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y así evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.