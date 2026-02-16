Accidente en Monclova: caos en el bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte accidente vial desató caos y congestionamiento la tarde de este lunes en el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, que cruza la calle Prolongación Juárez luego que una conductora no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra otra unidad para después rebotar contra los muros de contención, todo esto por una camioneta que estaba averiada sobre la vialidad.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas, a la altura de la calle Tamaulipas, en la colonia Primero de Mayo.

De acuerdo con las autoridades, la cadena de riesgo comenzó cuando una camioneta Ford EcoSport color verde quedó varada en medio de los carriles tras sufrir la ponchadura de una llanta.

Su conductor descendió para intentar alertar a los automovilistas haciendo señales con sus brazos y evitar una tragedia mayor.

El congestionamiento generado tomó por sorpresa a Andrea Ramírez, quien conducía un Nissan Versa blanco.

La mujer no logró detener su marcha a tiempo y se proyectó contra la parte posterior de una camioneta Mazda CX-50 color gris, manejada por Cristina Rico.

Tras el golpe, el Versa salió proyectado y terminó rebotando contra los muros de contención del puente en el sentido de norte a sur, provocando momentos de tensión entre los conductores que circulaban por la zona. Metros más atrás, otro choque por alcance se registró como consecuencia directa de la repentina fila de vehículos detenidos.

Elementos de Tránsito y Control de Accidentes acudieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y coordinar la circulación, la cual fue desviada temporalmente por el carril lateral para liberar la carga vehicular.

Los oficiales realizaron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades y trasladaron a los involucrados a las instalaciones del Departamento de Control de Accidentes para continuar con el procedimiento. El conductor de la Ford EcoSport se retiró del sitio al confirmarse que su unidad no fue impactada.

No se reportaron personas con lesiones de gravedad, pero los daños materiales fueron considerables y el susto, de los que no se olvidan en horas pico.