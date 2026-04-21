Protagonizan damitas fuerte choque en el Pape

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso choque entre dos automovilistas registrado la mañana de este martes en un transitado cruce del bulevar Harold R. Pape generó la movilización de autoridades viales, dejando como saldo únicamente daños materiales.

El percance ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, en plena hora pico, en la intersección con la avenida Monterrey, donde la circulación se vio momentáneamente afectada tras el impacto.

¿Cómo ocurrió el choque?

De acuerdo con los primeros reportes, ambas conductoras circulaban sobre la calle Monterrey pero en sentidos opuestos, lo que derivó en una maniobra simultánea que terminó en colisión.

Una de ellas, al volante de un Nissan Sentra negro de procedencia extranjera, avanzaba hacia el poniente y, al contar —según su versión— con luz verde, decidió girar a la izquierda para incorporarse al bulevar.

Sin embargo, en ese mismo instante, la otra conductora, que se desplazaba hacia el oriente, intentó dar vuelta a la derecha sin ceder el paso, invadiendo la trayectoria del primer vehículo y provocando el impacto.

Acciones de la autoridad

El choque, aunque aparatoso, no dejó personas lesionadas, pero sí daños considerables en ambas unidades, lo que obligó a la intervención de elementos de Control de Accidentes.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades, señalando de manera preliminar que la falta de precaución y el no respetar el derecho de vía fueron factores determinantes en el incidente.

Tras varios minutos de diálogo, ambas conductoras lograron llegar a un acuerdo, evitando así que el caso fuera turnado a instancias legales.