Cae poste y deja sin luz a la hipódromo

MONCLOVA, COAH.– Un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad colapsó en plena vía pública la mañana de este martes en la colonia Hipódromo, provocando la explosión de un transformador, movilizando a cuerpos de emergencia y dejando sin energía eléctrica a decenas de familias.

Los hechos se registraron sobre la calle 14, entre las calles 3 y 1 de Mayo, donde, de acuerdo con vecinos, la estructura ya presentaba un avanzado estado de deterioro desde hace años, situación que había sido reportada en múltiples ocasiones sin recibir atención oportuna.

Fue hace aproximadamente una hora cuando el poste finalmente cedió y se desplomó en medio de la calle, generando un fuerte estruendo tras la explosión del transformador, lo que alarmó a los habitantes del sector.

Acciones de la autoridad

De inmediato, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y abanderar la circulación, evitando el paso de vehículos y peatones ante el riesgo que representaban los cables energizados que quedaron sobre la carpeta asfáltica.

Asimismo, se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, quienes procedieron a cortar el suministro eléctrico para eliminar riesgos y posteriormente iniciar las labores de reparación.

A consecuencia del incidente, varias viviendas de la colonia quedaron sin energía eléctrica, además de que semáforos ubicados sobre el bulevar San José dejaron de funcionar, generando complicaciones adicionales en la vialidad.

Reacciones de los vecinos

Pese a la magnitud del desplome, no se reportaron personas lesionadas, quedando el saldo únicamente en daños materiales y afectaciones al servicio eléctrico.

Vecinos del sector señalaron su inconformidad, asegurando que el colapso pudo haberse evitado, ya que el poste presentaba visibles signos de desgaste desde hace tiempo.

Las autoridades y personal de la CFE continúan trabajando en el lugar para restablecer el servicio y sustituir la estructura dañada, mientras la zona permanece bajo resguardo.