Causa choque en el Juárez

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al incorporarse a una vía principal volvió a cobrar factura la tarde de este lunes, cuando una conductora ocasionó un accidente sobre el bulevar Juárez, dejando como saldo daños materiales de consideración y una movilización policial.

El percance se registró alrededor de las 17:30 horas, a la altura del cruce con la calle Guatemala, donde automovilistas reportaron un choque entre dos unidades que interrumpió momentáneamente la circulación en la zona.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, Miroslava Acosta había acudido previamente a un establecimiento de comida rápida para realizar una compra. Tras salir del sitio, abordó su vehículo, un Toyota Corolla blanco, con la intención de incorporarse al flujo vehicular del bulevar.

Sin embargo, al intentar integrarse a los carriles de circulación, la conductora no verificó las condiciones del tránsito, omitiendo observar hacia la parte posterior. Esta maniobra derivó en la invasión del carril central e incluso del derecho, justo en el momento en que transitaba con preferencia una camioneta Hyundai Santa Fe.

La unidad era conducida por Amalia Posada, quien, ante lo repentino de la acción, no logró frenar a tiempo, produciéndose el impacto entre ambas unidades. El choque dejó daños materiales valuados en varios miles de pesos, aunque, por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de los vehículos involucrados.

Finalmente, tras la intervención de las aseguradoras y el diálogo entre las partes, se alcanzó un acuerdo para la reparación de los daños.