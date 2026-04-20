'Dobletea' abuelito en menos de una semana

MONCLOVA, COAH.- Los accidentes viales se convirtieron en una constante para don Anselmo, de 65 años, quien en el lapso de unos días se vio involucrado en dos percances distintos que le dejaron daños materiales y complicaciones legales.

El primer hecho se registró sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la calle Bruno Neira, a las afueras de un sector de cantinas. De acuerdo con el reporte, el adulto mayor abordó su vehículo, un Chevrolet Aveo color vino, y al intentar retirarse realizó una maniobra en reversa sin la debida precaución, impactando a la unidad que se encontraba estacionada detrás.

Aunque el golpe fue de baja magnitud, la intervención de las autoridades derivó en la detención del conductor, al confirmarse que se encontraba en estado etílico. Tras ser trasladado y cumplir con las sanciones administrativas correspondientes, recuperó su libertad, mientras su automóvil presentó daños menores, entre ellos una mica de foco destruida.

Días después, la tarde de este lunes, don Anselmo volvió a enfrentar otro incidente, esta vez en la zona centro de la ciudad. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Zaragoza, casi en su cruce con Ocampo, cuando fue impactado por otra unidad en circulación.

Según los primeros informes, el conductor responsable se desplazaba hacia el poniente y, al invadir el carril, golpeó de lleno las dos puertas del lado del copiloto. Tras el impacto, el presunto responsable abandonó el lugar sin responder por los daños.

Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y levantar el reporte correspondiente, iniciando la búsqueda del conductor involucrado.