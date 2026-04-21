Desmiente fiscalía balacera en la buenos aires

MONCLOVA, COAH.– El Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, desmintió de manera categórica que la tarde del lunes se hayan registrado detonaciones de arma de fuego o ataques contra elementos de la Policía de Acción y Reacción en la colonia Buenos Aires, aclarando que todo se trató de una persecución derivada de labores de investigación.

De acuerdo con el funcionario, la movilización que generó alarma entre la población tuvo su origen en el seguimiento a una persona presuntamente vinculada con la venta de narcóticos en la región.

Explicó que, durante las acciones de investigación encabezadas por la Policía de Acción y Reacción, el sospechoso detectó la presencia de las autoridades, por lo que optó por huir, lo que desató una persecución en la que finalmente abandonó su vehículo para escapar a pie.

"En ningún momento hubo detonaciones de arma de fuego, ni agresiones contra los elementos. Fue únicamente una situación de seguimiento e investigación", puntualizó Lazo Chapa.

El Delegado confirmó que no se logró la detención del presunto implicado; sin embargo, aseguró que ya se encuentra plenamente identificado y que continúan las indagatorias para ubicarlo.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no generar pánico ni difundir información sin confirmar, señalando que versiones erróneas difundidas principalmente en redes sociales provocaron temor entre los habitantes.

"Es importante acudir a fuentes oficiales para conocer lo que realmente sucede y evitar la desinformación", enfatizó.

El funcionario destacó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia de la Fiscalía General del Estado para combatir la venta de narcóticos.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre la Fiscalía, Policía Estatal y demás corporaciones se mantiene activa, especialmente ante reportes ciudadanos que permiten detectar y dar seguimiento a posibles actividades ilícitas.