Mujer causa accidente en Monclova y se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de edad avanzada protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este martes sobre el bulevar Harold R. Pape, donde chocó su camioneta Lincoln color beige contra un Nissan Versa blanco y, pese a ser la presunta responsable, decidió huir del lugar dejando al afectado varado en la principal arteria de la ciudad.

El percance ocurrió cuando Roberto Morales circulaba de norte a sur por el bulevar Pape a bordo de su Versa modelo reciente. Al llegar al cruce con la calle Daniel Campos Ontiveros, una camioneta Lincoln salió intempestivamente de dicha arteria e intentó incorporarse al bulevar sin extremar precauciones.

La falta de cuidado provocó que la camioneta cerrada se impactara de lleno contra el costado derecho del automóvil de Roberto, obligándolo a detener su marcha. De inmediato, el afectado le pidió a la conductora que se orillara para hacerse responsable de los daños; sin embargo, la mujer aprovechó que el automóvil comenzaba a fallar debido al golpe y decidió escapar sin dar mayores explicaciones.

Con el vehículo averiado, Roberto Morales tuvo que empujar su Versa con ayuda de varias personas hasta la calle Matamoros, recorriendo después Daniel Campos Ontiveros rumbo a la Zona Centro para esperar a las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y recabar información. Los oficiales también comenzaron la búsqueda de cámaras de seguridad en comercios y viviendas cercanas para tratar de identificar la camioneta Lincoln.

A pesar de los esfuerzos, la conductora no fue localizada. Por ello, los oficiales orientaron al afectado para formalizar una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de iniciar las averiguaciones y dar seguimiento al caso.