Mujer resulta herida tras choque con camioneta Ford en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer terminó en el hospital la tarde de este martes luego de que el conductor de una camioneta Ford la impactara por detrás mientras circulaba por calles de la colonia Del Valle, en un accidente provocado por la falta de precaución del responsable.

El percance ocurrió sobre la calle Río Balsas en el cruce con 2 de Abril, cuando Alejandro Garza conducía una camioneta Ford blanca y, al no medir la distancia adecuada con el vehículo de adelante, se estrelló contra la parte posterior de un Dodge Attitude gris, manejado por María Guzmán.

El fuerte golpe dejó daños severos en el auto de María y, además, provocó que la conductora resultara con molestias físicas, especialmente dolor cervical, por lo que sus familiares no dudaron en pedir el apoyo de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y dialogaron con el presunto responsable, quien de inmediato solicitó al ajustador de su aseguradora para responder por los daños ocasionados, tanto en el vehículo afectado como en las lesiones de la conductora.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a María Guzmán y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica debido a las molestias derivadas del impacto.

El área permaneció abanderada por los oficiales para evitar otro percance, mientras los involucrados llegaban a los acuerdos pertinentes.