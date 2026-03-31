Motociclista se lesiona tras derrapar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado la mañana de este martes luego de derrapar en plena Zona Centro, tras pasar por una peligrosa mancha de manteca proveniente de una carnicería ubicada sobre la calle Juárez, situación que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió cerca del cruce con la calle De la Fuente, donde oficiales del Departamento de Control de Accidentes encontraron a Francisco Durán, de 61 años, vecino del sector oriente, quien minutos antes circulaba a bordo de una motocicleta Honda cuando, sin darse cuenta, pasó sobre los restos de grasa animal que estaban regados en el pavimento.

La motocicleta patinó de inmediato, provocando que el conductor perdiera el control y terminara en el suelo con diversas molestias físicas. Testigos solicitaron ayuda y paramédicos arribaron al sitio para revisar al afectado, quien por fortuna no sufrió lesiones de gravedad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron también al lugar para cubrir y retirar la manteca esparcida, con el fin de evitar otro accidente similar. Por su parte, oficiales de Control de Accidentes elaboraron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento del hecho, brindando apoyo al motociclista, quien optó por retirarse por sus propios medios debido a que solo se reportaron daños menores en su unidad.

Las autoridades señalaron que se realizará una investigación para determinar la responsabilidad de la carnicería ubicada en la calle Juárez, debido a que la grasa vertida representaba un riesgo evidente para los transeúntes y automovilistas.